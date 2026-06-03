Die innere Ruhe von Michelle Hunziker

Nach langem Bemühen konnte ich endlich Michelle Hunziker interviewen. Das hat sich aus vielerlei Gründen gelohnt. Einer davon war die Weisheit in einem Nebensatz von schlichter Schönheit. „Wenn man eine Person ist, die in sich ruht und nicht provoziert werden kann, macht andere das sehr nervös“, sagte sie. Da habe ich mich innerlich verneigt vor solch seelischer Gelassenheit.

Das Leben hat ja jeden Tag eine neue Provokation parat. Hunziker hält dagegen und setzt auf Dankbarkeit und Karate. Spannende Kombi. Wut tut nicht gut, ist ihr Motto, das macht nur alt, womit sie schon wieder recht hat.