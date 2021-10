Die Stadt Wien gibt bekannt, dass die Wiener Christkindlmärkte heuer stattfinden dürfen. Das wird Traditionalisten doppelt freuen, und zwar auch deshalb, weil die Adventrummelplätze hochoffiziell Christkindlmärkte und nicht Weihnachtsmannmärkte heißen. Seit Tagen wird ja in Mails an die Redaktion auch darauf hingewiesen, dass man dem unheiligen Halloween doch um Gottes Willen keine Plattform bieten solle.

Dabei wäre alles so einfach. Man muss sich gar nicht entscheiden, weder zwischen Allerheiligen und Halloween, noch zwischen Christkind und Weihnachstmann. Denn ein Blick auf die sprachlichen Ursprünge zeigt, dass der Begriff Halloween von All Hallows' Eve stammt, was auf Deutsch Abend aller Heiligen heißt. Und dass sich der verpönte Weihnachtsmann Santa Claus vom Nikolaus ableitet, also einem christlichen Heiligen, und daher mit dem Christkind im besten Einvernehmen stehen dürfte.

Man ist also kein besserer Christ, wenn man lautstark über Halloween und Santa Claus schimpft. Man ist aber möglicherweise ein ruhigerer Mensch, wenn man andere so (feiern) lässt, wie sie sind, sogar mit Kürbis- oder Totenkopf