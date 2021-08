75 Jahre Hoffnung

Er war der erste US-Präsident, der jünger war als die Rolling Stones: William Jefferson „Bill“ Clinton kam heute vor 75 Jahren in einem Städtchen mit dem für einen Politiker geradezu idealen Namen Hope (Hoffnung) in Arkansas zur Welt. (Sein guter Freund Mick Jagger wurde übrigens vor vier Wochen 78.)

Clinton war ein Politiker, wie es heute einige gibt: Charismatisch, charmant, ein blendender Redner, elastisch und anpassungsfähig. Und er war gleichzeitig ein Politiker, wie er heute selten ist: Er konnte vermitteln, dass er Dinge zum Besseren verändern will und kann.

Und er war ein Schlawiner. Seine berühmtesten Zitate lauten „I didn’t have sex with that woman, Monica Lewinsky“ und „I didn’t inhale“. Marihuana hat er also geraucht, aber nicht inhaliert (wozu dann?), und Oralverkehr war für ihn nicht Sex.

Ein anderes, viel wichtigeres Zitat Clintons ist leider vergessen: „Wir können nicht alles tun, aber wir müssen tun, was wir können.“