100 Jahre – und topfit auf der Laufbahn

Das gilt für die Entwicklung der Landeshauptstadt ebenso wie für die Bewerbe Sprint, Stabhochsprung und Hürdenlauf, die heute in Eisenstadt ausgetragen werden. Und zwar im Rahmen der „World Continental Tour Silver“ (die am Samstag in Madrid gastierte und kommenden Sonntag in Berlin Station macht).

Höher ... als 10.000

Es gab tatsächlich einmal eine Zeit, da war die kleinste Landeshauptstadt Österreichs nur „vierstellig“. Das heißt, die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner lag damals noch unter 10.000 – und Eisenstadt war damit zu klein, um als Landeshauptstadt ernst genommen zu werden.