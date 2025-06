Die schönste Zeit am schönsten Ort

Natürlich gibt es Bundesländer, die höhere Berge haben als wir. Aber die Berge verstellen einem dann oft die Weitsicht. Natürlich gibt es Bundesländer, die türkisere Badeseen haben als wir. Aber diese Seen locken dann oft so viele Touristen an, dass sie für diejenigen, die dort leben, nur noch als Arbeitsplätze taugen.

Sieger der Herzen

Natürlich gibt es Bundesländer, deren Sommerfestivals noch größere Dimensionen haben als unsere feinen Events. Aber die verlieren dann mitunter ihren Charakter und Charme. Natürlich gibt es Bundesländer, die wesentlich teureres Bauland vorzuweisen haben als wir. Aber dort arbeiten die Menschen dann nicht zwei bis drei Monate, sondern zwei bis drei Jahrzehnte, um sich ein kleines Grundstück leisten zu können, wie dieser Tage eine OGM-Datenanalyse ergab.