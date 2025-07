Abendurlaub und Abenteuerurlaub

Einmal war es Sonnenuntergangsschwimmen im Naturbadesee Königsdorf, dann ein Glühwürmchenpicknick auf der Streuobstwiese, danach ein Froschkonzert im Garten von Freunden. Es hätte von mir aus ewig so weitergehen können. Denn das Burgenland hat viel mehr „Abendteuer“ zu bieten, als der Sommer Urlaubsabende hat (www.burgenland.info/erleben/veranstaltungen).

Tourismusauszeichnung

Vorgestern, direkt im Anschluss an meine Abendurlaubswoche, kam die Nachricht, dass das Burgenland das erste Bundesland sei, in dem jetzt alle Tourismusregionen das Umweltzeichen sowie das international anerkannte TourCert-Zertifikat tragen. Bei uns kann man also nicht nur nachhaltige Erinnerungen sammeln, sondern dabei verantwortungsvoll urlauben.