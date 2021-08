1 + 1= 2 (ganz sicher)

Im KURIER-Interview spricht Wolfgang Mückstein. Minister für Gesundheit, Kurvengrafiken und Maskenkunde, von einer „vierten Welle der Ungeimpften“. Alle Daten beweisen es derzeit eindeutig: Die Impfung schützt (nicht perfekt, aber gut), Delta fräst sich durch die Scharen derjenigen, die nicht bereit sind, das Gratisticket aus der Pandemie einzulösen.

Wie kann man die erreichen? Die harten Impfgegner vermutlich gar nicht. Die leben längst in einer sehr seltsamen Parallelwelt, wo 1 + 1 nicht 2 ergibt, sondern 47§&$89*~%22 Komma Hudriwudrihopsassa. Die wissen, dass man von der Impfung entweder schwanger oder unfruchtbar wird (beides schon gelesen).

Alle anderen will man jetzt „niederschwellig“ ansprechen, etwa mit Impfstationen an der Supermarktkassa. Um in Österreich Erfolg zu haben, wären vielleicht Angebote bei Oktoberfesten, beim Heurigen oder im Stau gut (am Wochenende kommt ein großer!).