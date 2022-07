In der Fußballmeisterschaft von Sierra Leone gewann der Gulf FC im Play-off 91:1, wurde aber dennoch nicht Meister, weil die Kahula Rangers gleichzeitig 95:0 siegten. Dem Verband kommen diese Ergebnisse übrigens doch ein klein wenig verdächtig vor.

Das erinnert ein wenig an den AS Adema, einen Fußballverein auf Madagaskar. Der schoss sich am 31. Oktober 2002 im Derby gegen SOE Antananarivo aus Protest gegen den Schiedsrichter 149 Eigentore. Und man ist versucht zu sagen: Ungefähr so läuft es derzeit für die ÖVP, da helfen auch Alkohol und Antidepressiva nichts, im Gegenteil.

Apropos: Wie eine Studie ergab, kann die Konsumation von Internet-Nachrichten, vor allem im Weltuntergangs-Durchlauferhitzermedium Twitter, Depressionen auslösen. Was möglicherweise dagegen hilft: die neue Modefarbe rosa.

Vor allem, wenn man sie auf den Brillengläsern trägt.