Zwischen Marinadenfabrik und Malediven-Urlaub

Eine halbe Halfpipe mit Stufe drinnen, eine alte, rostige Tonne, ein langes senkrechtes Banner und ein Ding, das vielleicht an ein zusammengerolltes Fischernetz erinnern könnte – so präsentiert sich die noch leere Bühne. Nach und nach kommen von hinten junge Darsteller_innen auf die Bühne – schwarz gekleidet, bis auf zwei mit pinken Elementen am Gewand. Und pinken Streifen im Gesicht. Einige tragen einen schwarzen aufgemalten Kreis im Gesicht. Schüchtern, fragend, suchend schauen sie sich um. Sie das sind die elf Teilnehmer_innen einer der Theaterwerkstätten im Dschungel Wien, die von „Wildwechsel“ sind zwischen 12 und 14.

Break – alle stehen in Formation und „beten“ eine Definition von Globalisierung runter, aus Wikipedia und anderen Lexika. Wortfetzen, Satzteile in englischer, französischer, japanischer, bosnischer Sprache. Der Begriff Babel fällt – für „babylonische“ Sprachverwirrung. In der folgenden ¾-Stunde zeigen sie mit viel Spielwitz und phasenweise fast entfesselt Szenen und kleine Geschichten, die sie erarbeitet haben und die die allgemeine, abgehobene Definition konkreter fassbar machen (sollen). Eingebettet sind diese in die große 55 Jahre alte, immer wieder neu erzählte und verortete Geschichte Heinrich Bölls von einem Fischer und einem Touristen. Nach frühmorgendlichen Fang liegt der Fischer in der Sonne und schaut verträumt aufs Meer. Der Tourist – hier die Darstellerinnen mit den schwarzen runden Gesichtsbemalungen – fragt, weshalb er nicht weiter fische und immer mehr und mehr, womit er sich neue Boote und letztlich Arbeiterleisten könne und dann gemütlich in der Sonne sitzen könne. Was, so der Fischer, mache ich denn gerade!