Mit der Überschrift "Zuhause reist man am weitesten" kündigt der NordSüd-Verlag das – bisher – wohl umfangreichste #stayathome-Angebot eines Buchverlags an: Fast ein dutzend Autorinnen und Autoren haben sich beim Vorlesen von Geschichten aufgenommen – oder aufnehmen lassen. Von „Herr Hase und Frau Bär“ ( Jolanda Steiner) über „Wer legt das schönste Ei?“ ( Barbara Bamberger) bis zur englischen Lesung von Marcus Pfister: „The Rainbow Fish“. Zum Regenbogen-Fisch gibt’s auf der NordSüd-Corona-Site übrigens auch eine Anleitung für ein Glitzerschuppen-Würfelspielt sowie ein Rezept für Fischkeks – natürlich nur von der Form, nicht vom Teig her ;)

Obendrein findest du Mal- und Bastelvorlagen rund um Bücher des Verlags, fast drei Dutzend Künstler_innen haben bis jetzt schon Vorlesevideos usw. an den Verlag geschickt.

Außerdem, so der Verlag, „bieten wir allen Lehrkräften, die Videos mit ihren Schützlingen teilen möchten, fast unser gesamtes Bilderbuchprogramm zur freien Nutzung an.“

Hans de Beer hat dem Verlag „als Blickfang einen vorlesenden Lars gezeichnet. Lars war kürzlich in China und weiß, wie man sich schützt. Das Bild kann man auch als Poster herunterladen (siehe Foto oben).“

Nord-Süd -> Corona

Und über den untenstehenden Link kommst du zum Lars-Poster:

Nord-Süd -> Lars-Poster