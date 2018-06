Zeitungs-Workshop: Wozu verwendest du dein Handy? Und vieles mehr

Wozu verwendest du dein Handy? Was tut sich bei der Fußball-Weltmeisterschaft? Wie kommst du, so du das willst zu (d)einer Fußball-Karriere? Was solltest du können/haben, um für ein Haustier verantwortlich sein zu können? Wie geht es vielen Kinder auf der Welt, die schon in jüngsten Jahren unter härtesten Bedingungen arbeiten müssen? Was brauchst du für Cupcakes und wie bereitest du sie zu? Zu all diesen Themen recherchierten und schrieben Montagvormittag die zwei Dutzend Kinder der 4a der Volksschule in der Wiener Zeltgasse.

Zu manchen der angeführten Themen führten sie Umfragen in ihrer Klasse durch.

Achja, sechs Witze durften nicht fehlen. Insgesamt produzierten die jungen Journalistinnen und Journalisten vier Zeitungsseiten. Diese kannst du in der Foto-Strecke drunter anschauen und lesen ;)

In einer weiteren fotostrecke findest du Schnappschüsse aus der Arbeit der jungen Zeitungsmacher_innen.