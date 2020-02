Wo und wie geht’s zu Freiheit(en)?

Strikte Fassaden, geometrische Formen, ein Autobahnstück, auf dem alle Fahrzeuge strikt sozusagen in Reih und Glied fahren, fast wie bei einem militärischen Aufmarsch. Und dazu aus dem Off immer und immer wieder der monton gesprochene Satz „Stay in your lane, stay in your lane …“ (Bleib in deiner Spur). Dazwischen hin und wieder der Blick auf die Wellen einer Wasseroberfläche.

Samt – etwas munterem Ruf nach Freedom, liberty, independence (Freiheit, Unabhängigkeit) mit der verknüpften – ebenfalls englisch gestellten – Frage: „Wo kann ich sie finden?“

Nach einer Minute geht’s rein ins Wasser. Ein Tänzer im Anzug, von dessen Sakko und Hemd er sich befreit und – scheinbar – Musik spielt. E-Gitarre, Verstärker, viele Kabel und anderes elektronisches Equipement befindet sich tatsächlich unter Wasser – wird aber nicht unter Strom gesetzt. Die Musik wurde schon im Trockenen aufgenommen.