„Wir sind bunt“ und „Anband'ln an die Zukunft“

Vor allem aber waren viele junge Menschen da. Die meisten haben an der wohl bekanntesten Aktion des Vereins teilgenommen, dem mehrsprachigen Redebewerb „ SAG'S MULTI!“. Bei diesem können Jugendliche auf Bühnen an Mikrophonen ihre Gedanken jeweils in Deutsch und einer anderen Sprache äußern. Manchmal handelt es sich um erlernte Sprachen, in den meisten Fällen aber um solche, die sie aus ihrer Familie mitbringen. Nicht selten ist der Bewerb Anlass für Schülerinnen und Schüler diesen Schatz, mindestens eine weitere Sprache mitzubringen, erst so richtig zu pflegen und sich in dieser Sprache, mitunter auch mehreren Sprachen, zu verbessern.

Hier sollen die sechs jungen Erwachsenen, die mittlerweile Alumnis sind, weil sie den Bewerb schon in früheren Jahren gewonnen haben, zu Wort kommen – so wie auf der Bühne im Haus der Industrie. (Die bekannten Promis müssen sich noch gedulden ;))

Und wo kommen Sie her?

Aus Niederösterreich.

Ach so, nein, ich meine wo kommen Sie ursprünglich her?

Aus Wien. SMZ-Ost, Donauspital.

Nein, Sie verstehen mich nicht. Wo kommen Ihre Eltern her?

Aus dem Iran.

Ach so, na weil Sie sprechen aber gut Deutsch.

Ja danke, ich bin hier geboren. Übrigens Sie sprechen auch gut Deutsch.

Stille.

Na, weil Sie schauen schon anders aus.

Wie darf ich das verstehen?

Na so dunkle Hautfarbe.

Ja, war zu viel in der Sonne.

Stille. Unangenehme Stille. Nicht für mich, ich bin‘s gewohnt, wäre nicht das erste Mal.

Mit diesem offenbar in ähnlicher Form oft erlebten Gesprächen eröffnete Jonathan Zarifzadeh Mittwoch Abend den Reigen von Gedanken sechs junger ehemaliger erfolgreicher Redebewerbs-Teilnehmer_innen.