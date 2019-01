Wie weit darf Forschung gehen?

Der deutsche Physiker Werner Heisenberg besucht im September 1941 Niels und Margarethe Bohr in deren Haus in Kopenhagen. Da war Dänemark schon von Nazi-Deutschland besetzt. Heisenberg leitete in Deutschland ein Uranprojekt. „Hat ein Physiker das moralische Recht, an der praktischen Nutzung der Atomenergie zu arbeiten?“, fragt Heisenberg zwei Mal im Stück, in dem sowohl die Begegnung selbst als auch die nachträgliche Reflexion derselben gespielt wird.