Wie Stella die Angst vor bösen Träumen verlor

Noch nicht ganz sechs Jahre hat Stella ein großes Problem. Sie hat Angst vorm Einschlafen. Da tauchen immer Monster auf – in ihren Träumen. Drum braucht sie Licht und trotzdem wird sie nicht selten mitten in der Nacht munter, läuft zu ihren Eltern.

Doch dann wird alles anders.

Wie? Mit dem Urlaub am Strand. Auch wenn solche Urlaube derzeit in eher unerreichbare Ferne gerückt sind, kann die Botschaft der Geschichte doch ganzhilfreich sein. Übrigens „spinnt“ die Autorin in dieser herausfordernden Zeit auf Facebook immer wieder kurze Foto-Text-Geschichten rund um ihr Buch.