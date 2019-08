Kleiner großer Held: „Mişkê Pîçkole, das kleine Mäuschen“

Geschichte für die eigene Tochter

„Schuld“ an der Geburt dieses Bilderbuches über die kleine und doch so große Maus war, dass die Tochter des Autors M. Gazi Kılıç nicht und nicht einschlafen wollte. Das wissbegierige Mädchen hatte Angst, etwas zu versäumen! Und so dachte sich der Vater ein Märchen aus, in das er die Botschaft, dass Schlaf wichtig und gesund ist, verpacken wollte. Inspirieren ließ er sich dabei von der Art traditioneller Märchen und Fabeln aus seiner kurdischen Heimat. Auch die vielen ganzseitigen Illustrationen sollten einen kurdischen „Anstrich“ bekommen.

Erzählt und verfasst hat der Autor die Geschichte (zunächst) in Kurmandschi. Das ist jene der kurdischen Sprachen, die von fast allen Angehörigen dieses auf mehrere Länder zersplitterten Volkes verstanden wird. Eigentlich wollte Kılıç das Buch auch zweisprachig veröffentlichen, das wäre aber zu teuer gewesen und so ist es (vorläufig) „nur“ auf Deutsch erschienen. Der Autor hofft nach wie vor auf eine spätere zweisprachige Veröffentlichung, wobei der Kurmandschi-Text in lateinischer Schrift (die Sprache existiert auch in arabischer Schrift – für Irak, Syrien und Iran) publiziert würde.