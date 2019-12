Wie ein freches Igelmädchen Wasser für den Wald rettete

Schon als Kind gekannt

Die Autorin des Drehbuchs für diesen Animationsfilm, Andrea Deppert, hatte das selbstbewusste Igelmädchen schon als Kind gelesen, auch etliche der federführend mitwirkenden an der Umsetzung verbanden die Arbeit mit der Erinnerung an ihre Kindheitslektüre. Insgesamt werkten in etwa 100 Menschen, darunter 40 Animator_innen, an der Verwirklichung des Films, der knapp nach Weihnachten 2019 in die Kinos kommt.