Wenn und wie der Kindergarten nach Hause kommt ...

Drei Mal in der Woche kommen jeweils vier Kindergarten-Pädagog_innen von „Funny Kids“ (betreiben in Wien zwei Kindergärten) via YouTube-Videos live zu dir nach Hause. Aber nicht nur Montag, Mittwoch und Freitag (10.30 Uhr) kannst du sie live via Computer, Smartphone usw. „einladen“, mit ihnen singen und spielen. Spätestens einen Tag danach (24 Stunden) steht das jeweilige Video zum Nachschauen bereit.

Beim letzten Mal haben sie etwa darüber gesprochen, welcher Wochentag, welches Monat und welche Jahreszeit ist und dann darüber, was sich eben im Frühling alles abspielt. Von dort geht’s zum Obst und zu gesunder Ernährung – samt Fingerspiel sowie Deutsch-/Englischen Liedern und Anregungen für einen Obstsalat.

Achja, natürlich gelten diese Videos nicht nur für Kinder dieser elementaren Bildungseinrichtungen. Auch andere, vielleicht sogar ältere (?) können sich auf die jeweils rund 20 Minuten mitspielen und –singen einlassen ;)

https://dev.itwins.at/funnykids/livestream/