Wenn die Traumfabrik zerplatzt

Auf zum Schmetterling

Eeeendlich am Ziel ihrer Träume angelangt – in der Garderobe von Ricky Butterfly. Sein Konzert ist vorbei, er abgekämpft im weißen, irgendwie blutverschmierten Bademantel, will nur mehr seine Ruhe. Klagt Elsa seine Einsamkeit, vielleicht weil er für die Karriere nur an sich gedacht hat und merkt, dass ihn niemand seiner selbst willen, nicht einmal seiner Songs willen wirklich mag. Und erlebt einen glücklichen Moment, nachdem Elsa ihm sagt, nur seiner Songs willen, habe sie all die Mühen auf sich genommen, um hierher zu kommen. Gemeinsam singen/summen sie seine Hit (die Musik wurde eigens von Jörg Reissner für das Stück komponiert). Könnte ein Schluss sein. Ist es aber nicht. Der Star kippt vom Podest. Tot.

Was tun? Zurück nach Hause. „Oh, wie schön ist Panama“ (Janosch)? Nein, die Mama freut sich, Elsa übernimmt den Laden – und will ihn „optimieren“. Exaktere Buchhaltung und so, aber immerhin mehr Freundlichkeit und weniger Knechtung und doch ein bisschen Spaß haben bei der Arbeit. Kapitalismus in der Form des Neoliberalismus mit menschlicherem Antlitz?

Ganz so war's nicht gedacht, sagt der Autor nach der Premiere zum Kinder-KURIER. Aber die Frage, ob sich der Betreib grundsätzlich anders leiten lässt, wollte er doch in seiner Ambivalenz antippen. Ja, und das „optimieren“ werde wahrscheinlich so nicht mehr fallen, verspricht der Regisseur.