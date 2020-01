Wenn der Wecker klingelt und du nichts hören kannst …

Du klingelst an der Tür. Aber was, wenn die Person in der Wohnung oder im Büro nichts hören kann? Oder der Wecker läutet und du bist gehörlos?

Nun, solche Dinge aus dem Alltag kannst du in der Ausstellung „Hands Up – Erlebnis Stille“ im wahrsten Sinn des Wortes erleben.

Im ersten Fall blinken in den Räumen Lichter auf. Ein Wecker für Gehörlose sendet Signale an Vibrationselemente im Polster – oder gleich im ganzen Bett.

Das zum Beispiel war für die achtjährige Aurelia neu. Kinder-KURIER und schauTV durften sie sowie Lea, zwei Katharinas, Yaron, Lena, Emilia, Niklas, Sarah, Paul und Isaak sowie dazugehörige Eltern dabei begleiten, wie sie in dieser Ausstellung unter dem Schottenstift für nicht ganz eine Stunde in die Welt der Gehörlosen eintauchten. Dazu gibt’s beim Eingang zur Ausstellung, die sich den Keller mit dem bekannteren „Dialog im Dunkeln“ (einfühlen in die Welt von Blinden) teilt, mächtige Kopfhörer. Die vermitteln nicht totale Gehörlosigkeit, aber viel an Geräuschen und Tönen dringt nicht ans Ohr.