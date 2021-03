"Weil sie mir die schwierige Rolle der Bösewichtin zugetraut haben"

Schwimmen, Volleyball, klettern

Abgesehen von Singen, Musizieren und Schauspiel, absolviert Jolanda Hofer noch regelmäßig Training in einem Schwimmverein, „Wettbewerbe mag ich nicht so gern, an Klubmeisterschaften nehme ich aber schon teil“. Alles natürlich „nur“ in Normalzeiten, da spielt sie auch Volleyball in der Schule.

Zu Home-Schooling befragt, bekommt der Kinder-KURIER folgende Antwort: „Ich vermisse die Schule und die Freundinnen und Freunde sehr und würde gerne wieder in die Schule gehen. Aber derzeit ist das alles halt notwendig. Obwohl wir einen Garten und eine große Wohnung haben, geht mir natürlich schwimmen und klettern was ich auch gerne mag ab - das alles kann ich jetzt nicht machen. Insgesamt komme ich mit dem Lernen zu Hause aber gut zurecht, weil mir meine Eltern viel für die Schule erklären können. Aber es gibt ja auch Kinder, bei denen das die Eltern nicht so leicht können. Außerdem hab ich trotzdem das Gefühl, dass wir alle jetzt viel weniger lernen als sonst.“

