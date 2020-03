Das Wohnzimmer ist jetzt mein Trainingsraum

Irgendwann die Woche poppt auf Facebook auf gratuliere Nico Langmann und 7 anderen zum Geburtstag. Mit den Wünschen an ihn verbinde ich die Frage, wie’s einem Sportprofi wie ihm, noch dazu einem jungen, der sicher nicht das volle Fitness-Studio zu Hause hat, mit #stayathome/#bleibzuhaus geht und ob er dazu bereit wäre, ein Interview zu geben.

„Hey heinz! Ja wenn du denkst das gibt was her, würds mich freuen!!! Ich werd morgen vm fotos machen und dir schicken, können dann gern telefonieren!“

Also warten aufs Trainings-Ende oder vielmehr eine Pause und dann das Interview.

"Du hast mir in einem früheren Interview gesagt, dass du gut 40 Stunden pro Woche trainierst. Was machst du jetzt, wenn du nicht aus dem Haus kannst?

Naja, das war meine Art des Hamsterkaufs. Als bekannt wurde, dass es Ausgangsbeschränklungen geben wird, bin ich zu einem großen Sportartikel-Supermarkt gefahren und hab eingekauft: Ergometer, Gewichte und noch alles Mögliche.

Wofür genau?

Damit kann ich jetzt auch zu Hause Ausdauer und Kraft zu trainieren. Sonst konnte ich diese Einrichtungen beim Bundesheer nutzen.

Stimmt, du brauchst ja die Kraft in beiden Armen – einem für den Tennisschläger, aber auch um den Rolli flott zu bewegen.

Ja, von der Kraft her, komm ich wahrscheinlich stärker zurück - ich werd als Viech wieder zurückkommen auf den Platz.