Wasser kann auch aufwärts fließen ;)

Aya und ihre große Schwester Mariam meinten zum Kinder-KURIER, dass sie „der Versuch mit dem Unterwasser-Staubsauger am meisten beeindruckt hat, weil da das Wasser im Schlauch sogar zuerst nach oben geflossen ist“. Der schwerere Teil des Wassers im nach unten hängenden Schlauch zieht nicht nur das Wasser im Schlauch zuerst nach (also zuerst nach oben bevor es dann runter rinnt), sondern holt sich so auch das „restliche“ Wasser aus dem Behälter oben.

Almir hat „das Experiment mit den verschieden eingefärbten Würfelzuckern auf einem Teller mit Wasser am besten gefallen hat – das ist so schön zerronnen!“