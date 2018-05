War Dracula vielleicht eine Frau?

„Was haltet ihr davon wenn wir uns einfach auf die Suche nach frischem Blut machen?“, fragt die junge Vampirin Esmeralda. Sie und ihre beiden Schulkolleginnen Violet und Coco lernen erst die Grundlagen im Internat. Menschenkunde steht noch nicht auf dem Programm, das kommt erst Schuljahre später auf den Stundenplan. Zeit ist bei den fast Unsterblichen Untoten ja relativ viel vorhanden. Aber immer nur Blutkonserven in der Mensa? Schul- und Betriebskantinen sind bei deren „Insaßen“ auch in der „weltlichen“ Welt so eine Sache.

Violet kontert auf den Vorschlag allerdings mit dem Bedenken: „Wir wissen doch gar nicht, wie man richtig zubeißt. Das hatten wir bisher noch nicht in unserem Stundenplan.“

Studierende spielen Schülerinnen und Lehrerinnen

Nun, die drei gehen dennoch das Wagnis ein, verwickeln die Torwächterin, Werwölfin Retaa Mamaraschineski in deren Leidenschaft, ein philosophisches Gespräch und sie gewährt ihnen Ausgang. So weit der Beginn des recht schrägen Musicals „Was wir im Dunkeln tun – A Musical Comedy“ das Studierende des Konservatoriums Sunrise-Studios Ende Mai zwei Mal im Wiener Musiktheater (MuTh) aufführen werden. Der Kinder-KURIER durfte bei einigen Szenen bei Proben in den Tanzstudios in der Neubaugasse zuschauen. So bei jener, in der die drei Jüngst-Vampirinnen den in ein schrecklich-witziges Weihnachtssakko samt entsprechender Krawatte gehüllten Otto von Steck treffen. Einen Parade-Macho, der kein Nein und Stopp zu kennen scheint. Erstmals erkennen die Schülerinnen aber auch ihre Abwehrkräfte. Zum Blutbiss reicht's noch nicht, wobei sie in diesem Fall ganz schön froh sind – der hätt's auch nicht zu einem guten Vampir geschafft.