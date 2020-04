Wann kommen endlich „Die guten Tage“?

Große Umstellung

Alles ziemlich neu und ungewohnt war diese Umstellung gerade in den ersten Tagen und Wochen. Theaterleute, ja Theater insgesamt, lebt vom Live-Erlebnis – sowohl der Akteur_innen als auch des Publikums. Gerade letzteres wurde/wird ja als der Vorteil, der Gewinn gegenüber beispielsweise Filmen genannt. Für all jene Theater, die keine „vierte“ Wand, also eine unsichtbare Mauer zu den Zuschauer_innen aufbauen, wird so auch jede Vorstellung eine andere – Reagieren auf Reaktionen aus dem Auditorium…

„Wir haben mit Interviews über die einzelnen Figuren, also die Rollen begonnen – manchmal alle miteinander, oft auch in kleineren Gruppen“, so die Regisseurin in der dritten Probenwoche zum Kinder-KURIER. Auch Musikstücke wurden auf diesem Weg den anderen zu Gehör – und Gesicht – gebracht. Zur Musik gehört auch ein serbisches Lied.