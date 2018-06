Von Taschentüchern über Joghurt und Smoothies bis Jugendkonten

680 Jugendliche in 145 Projekten

Insgesamt hatten rund 680 Jugendliche 145 Projekte für den Bewerb, der im Normalfall alle zwei Jahre stattfindet, eingereicht. Gewertet wird in zwei Altersgruppen (13 – 16, 17 – 20). In beiden Gruppen werden die ersten drei Arbeiten im Hauptbewerb ausgezeichnet sowie Sonderpreise wie der genannte der ÖNB in Sachen Finanzwissen sowie je einer im Zeichen der Umwelt vergeben. Am Freitag fand die feierliche Preisverleihung für die jungen kritischen Konsument_innen im Kassensaal der Nationalbank statt, bei der Preisgelder in der Gesamthöhe von 8500 Euro an die Projektteams verteilt wurden.

Im Hauptbewerb reichte die Palette der getesteten Waren vom Klopapier über Taschentücher, Binden, Tampons und Menstruationstassen bis zu Smoothies, Joghurt und Kakao, Solarladegeräte und Mathe-Apps.