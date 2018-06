Sonderpreise: Umwelt und Finanzwissen

OeNB-Sonderpreise

Jugendwarenkorb

Über den Test von Jugendkonten von Schüler_innen der VBS Augarten (Wien), Gewinnerprojekt bei den Älteren haben Sie vielleicht schon in der Hauptgeschichte gelesen. Hier nun die siegreichen Jüngeren in Sachen Finanzwissen und –Tests. Paul Hollenstein, Anna-Lea Blümel und Rebecca Juen vom BundesGymnasium Dornbirn (Vorarlberg) brachen im Fach Informations- und Projektmanagement das theoretisch erlernte Wissen über Inflation und Deflation auf die Alltagspraxis herunter. „Wir haben unseren eigenen Jugend-Warenkorb zusammengestellt, also Dinge, die wir jeden Tag kaufen von der Semmel über Chips bis zu Pizza, Kaffee oder Benzin fürs Mofa.“ In zwei verschiedenen Geschäften haben sie und 20 Klassenkolleg_innen über vier Monate hindurch die Preise erhoben und verglichen.