Von indisch bis Breakdance - entfesselnde Tänze

Inklusiv

Zeichnet sich „Ich bin O.K.“ seit Jahrzehnten durch den inklusiven Ansatz aus, dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Stücke erarbeiten und auf Bühnen aufführen und obendrein geografische Grenzen sprengen - mit einem künstlerischen Leitungsduo mit ungarischen und tschechischen Wurzeln, so wird die Tür nun zur EINEN Welt weit aufgestoßen. Musik und Tänze aus Indien, einem weit entfernten Kulturkreis.

Offene, neugierige Annäherung wird etwa in der Szene ausgespielt, in der Niklas Kern, Johanna Ortmayr, und Alexander Stuchlik ihren neuen Kollegen Pal Singh Chopra um Teile seiner für sie fremden Kleidungsstücke bitten oder in der Pal und Johanna zaghaft fast zärtlich einander annähern. Spannend aber auch jene Szene gegen Ende, in der Marina Rützler mit Maske Jasmeet Kaur Lamba innere Stimme im Dialog, ob sie sich nun doch das Tanzen (wieder) zutrauen soll, verkörpert.

Schockstarre und Hoffnung

Ach ja, die Schockstarre gegen Ende: Die Stimme aus dem Off, die berichtet, dass Pals Aufenthaltsstatus in Österreich noch immer ungeklärt ist, „weil in Indien ja kein Krieg herrsche“. Bleibt zu hoffen, dass die heimischen Behörden seine individuelle Verfolgung anerkennen und ihm und seiner Familie, deren Unterstützung er braucht, das Recht gewähren, hier bleiben zu dürfen. Das würde auch weiteren Tausenden Besucher_innen von Stücken, in denen er dann tanzen wird, viel Vergnügen und Freude bereiten, die er von der Bühne her ausstrahlt.