Vom Götterfunken zur Girlie-Band

Gesang und Schauspiel gut vorstellbar

Die Noch-Volksschülerin könne sich sowohl Gesang als auch Schauspiel als künftigen Beruf vorstellen, „ob Bühne oder Film, da hab ich mich bis jetzt noch nicht entschieden“.

Apropos 4. Klasse Volksschule, da ist das mit dem Lockdown „schon nicht so gut. Fast alle Schularbeiten mussten verschoben werden. Und ich findes es zu Hause nicht so gut, ich bin deshalb auch oft für die Schule angemeldet. Dort kann ich mich besser konzentrieren und kreig die Aufgaben besser fertig. Aber trotzdem wirkt die Klasse so verlassen. Ich vermisse alle und freu mich schon so darauf, wenn wir wieder als komplette Klasse in der Schule sein dürfen.