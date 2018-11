Vielsprachig singen für viersprachiges Liederbuch

Musik- und Theaterwissenschaften, Oper und Vater

Er wuchs in den Südtiroler Dolomiten zunächst mit Ladinisch auf, erlernte ab seinem sechsten Lebensjahr italienisch und ein Jahr danach auch noch Deutsch. Der Absolvent von Musik- sowie Theaterwissenschaften in Wien und dazu noch Kirchenmusik (Konservatorium) arbeitet an der Wiener Staatsoper. Mit seinen beiden Kindern sprach er von Anfang an auch Ladinisch und als Musikliebhaber und Sänger kam er drauf, dass es gar nicht so viele der bekannten Kinderlieder in dieser Neo-Lateinischen Sprache, die mit dem Schweizer (Räto-)Romanisch verwandt ist, gibt. Und so begann er etliche zu übersetzen, bzw. eigentlich nachzudichten, denn der Rhythmus der Lieder sollte ja erhalten bleiben.

Bei der Vorstellung des Buches lobte der Leiter des Instituts für Musikpädagogik an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, Peter Röbke, unter starkem Applaus die Vielsprachigkeit und wandte sich gegen Forderungen, dass Kindern in den Pausen diese genommen werden sollte. Auch die Rektorin der Musikuni, Ulrike Sych, erfreute sich an dem vielsprachigen Chor.

101 Liedtexte

Zum viersprachigen Buch mit 25 Liedern - wobei „Bruder Jakob“ zusätzlich im Original, also Französisch vorhanden ist – gibt es eine eigene App – in beiden Welten, Android und IOS. Die ist kostenlos und beinhaltet sowohl die Liedtexte als auch die Noten und vor allem die gesungenen Lieder, lässt also den Klang der Sprachen erleben.

Follow @kikuheinz