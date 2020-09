Unter dem Mist blühen die Rosen, etwa Ingrid Bergmann

Ein Trio, jeweils gekleidet in dunkle Overalls betreten die Bühne, auf der einsam und verlasse, mit eingedepschtem Deckel ein großer schwarzer Mistkübel – eine jener Tonne, wie sie in Wiens Häusern oder Höfen stehen – wartet. An einem Mikrofonständer im Hintergrund hängt als Farbtupfer in der Tristesse eine rote Plüschjacke, an einem zweiten eine rot-weiß-getupfte Krawatte.

In „Traum eines Mülmannes“, ein 3-Personen-Stück, das bis 12. Oktober 2020 durch viele Wiener Bezirke tourt (jeden Abend woanders), tauchen wir als Publikum ein in eine schräge, amüsante, und doch so tragische Geschichte, die obendrein mitunter kritische gesellschaftspolitische Anspielungen und philosophische Gedanken enthält.

Irgendwie verträumt, ja fast entrückt, als wäre er gar nicht von dieser Welt geht Christoph Prückner, bärtig mit leicht verstrubelten Haaren als Mistkübler an sein Tageswerk. Und dabei ist’s gar nicht so sehr der Alk, den er schon zu brauchen scheint. Die kleinen Schnapsfläschchen leert er immer bei der Begegnung mit der herb-liebevollen Kantinenwirtin Rosa, erdig in Wiener Dialekt gespielt von Sophie Prusa (Pruša). Und wenn du glaubst, es geht nicht mehr tiefer, dann kommt ein Ungustl-Chef daher. Auch wenn er bisher mit Müll sozusagen Gold gescheffelt hat, diese Umweltbewegung mit Müllvermeidung und Recycling, macht das schwierig(er). Und so beginnt der Boss, obendrein Schlägertyp, Personal rauszuwerfen. „Natürlich“ trifft’s zuerst „unseren“ Müllmann Viktor (der Name bedeutet bekanntermaßen Sieger) – die Namen tauchen meist erst spät im Spiel auf.