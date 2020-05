Wie Castings Jugendliche verarschen

Alle drei spielen ihre jeweiligen Rollen sehr überzeugend, wie sich der (Kinder-KURIER bei einer der letzten Proben im Wiener Raimundtheater überzeugen konnte. Da ist die (scheinbar) völlig toughe Lilly ( Sophie Prusa). Die braucht den job nicht, will aber endlich einmal ihr Ding alleine durchziehen, ohne Vermittlung des steinreichen, überall Kontakte hin habenden Papi. Das genaue Gegenteil gibt Susanne Preissl als Maren. Eher schüchtern, übernervös. Aber sie will, nein braucht unbedingt die vermeintliche Moderatorinnenstelle, denn wie sie gegen Ende gesteht, hat sie ihr Studium längst geschmissen, die Mutter erzählt schon überall herum, dass die Tochter "beim Fernsehen ist". Die dritte im Bunde ist Petra ( Sophie Berger), leicht bis mehr überdreht, Marke outrierende Rampensau.

Jede der drei tanzt im Studio im Bewusstsein an, als DIE Moderatorin geladen worden zu sein. Schon die Anwesenheit zweier anderer irritiert sie mehr oder weniger. Also Casting. Immer wieder kommen aus dem Off Anweisungen von Arno ( Philipp Bernhard) was die Mädels vor- und aufführen sollen.

Und natürlich spielt sich viel, sehr viel an aufkeimendem und immer stärker werdenden Konkurrenzkampf zwischen den dreien ab. Und damit geht’s den "Sendungsverantworlichen" letztlich. Um die Emotionen noch weiter hochzuschaukeln und vor allem die coole Lilly zu "brechen", lässt die Regie die Regler offen, die drei hören, wie über sie hergezogen wird. Und kriegen den Rohschnitt vorgeführt – mit einer längst ausgewählten Moderatorin Kathleen (Sophie Aujesky), sie selbst und ihre emotionalen Ausbrüche sind lediglich Part des Trailers. Diese Verarschung verbindet sie – Showdown, starker Schlusspunkt des Trios!