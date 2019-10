Umwerfende, vielfältige Mode, designt by Kids

Elegant ist auch die schwarze Kombination von Hose und strenger Jacke, die Ruslan Dakalow dem Kinder-KURIER zeigt. „Ich hab ungefähr 30 Entwürfe eingeschickt. In die hab ich überall meine ganze Liebe hineingesteckt, bin aber sehr zufrieden mit der Auswahl der Jury. Ich zeichne seit neun oder zehn Jahren Mode. Eigentlich hat das schon im Kindergarten begonnen. Das ist mit einer Fernsehserie gekommen, in der Kleidungsstücke designt worden sind.“

Bevor er an die Zeichnung eines Entwurfs geht, so der 15-Jährige „hab ich schon alles im Kopf vor mir“. Nach der NMS will er unbedingt in eine Modeschule gehen. Mit seiner Begeisterung für Modedesigns hat er – natürlich im Bündnis mit der gesamten Stimmung bei der Show - am Abend der Kids-in-Fashion-Gala zwei Mitschülerinnen angesteckt. Sara Čurovič (da noch 13, am Tag danach wurde sie 14) und Meryem Yılmaz (14) fragten sofort nach der Show: „Wann gibt’s so was wieder. Wir wollen auch mitmachen!“ Die erste Enttäuschung – erst wieder in einem Jahr – wurde vom herzhaften Checker dieser Veranstaltung, Andi Posch, gleich aufgefangen: „Wenn ihr wollt, könnte ihr schon morgen Entwürfe einschicken, per eMail, Post oder auch selber bringen. Von März bis Mai ist die Einreichfrist, aber natürlich heben wir bis dahin alles auf, was schon vorher reinkommt.“