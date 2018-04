Super, mit dem Rollstuhl so hoch zu schweben

Marcel zeigt sich „überrascht, dass das Riesenrad so behindertenfreundlich ist. Und aus dieser Höhe auf ganz Wien zu schauen – das war einfach faszinierend“. Er und fast ein Dutzend weiterer Jugendlicher aus dem inklusiven Schulzentrum Ungargasse – aus der Handelsakademie, der HTL und dem Internat und von der ersten bis zur Abschlussklasse - haben eben eine Runde mit dem großen Rad am Beginn des Wiener Praters hinter sich. Es ist der Abschluss-Ausflug mit Lehrer Heiner, der mit Ende dieses Schuljahres in Pension geht. Mit diesem Lehrer haben sie immer montags Rollstuhlturnen – von Ballspielen im Turnsaal bis zu winterlichen Schneewoche, beispielsweise auf Bi-Skiern. Vor und nach der Riesenrad-Tour stellten sie sich Begegnungen mit dem Kinder-KURIER.

„Super war die Aussicht von da oben. Und wie du mit dem Rollstuhl so hoch in die Lüfte „fliegen“ kannst“, freut sich Dominik. Kollegin Meli ist fast aus dem Häuschen: „Cooooool, von da oben auf Wien zu schauen. Und genauso cool, dass das auch im Rollstuhl möglich ist. Wir sind ohne Stufe in den Waggon reingekommen, in den anderen Waggon sind Kollegen und Kolleginnen reingehoben worden.“ Katharina meint knapp: „Ich kann mich dem was die Meli gesagt hat, nur anschließen!“