Rita-Lin und andere Ritter

„Wer ist denn das, der da hinten schon seit vier Stunden rennt?“ ­- „Ritter Lin.“ Hört sich ausgesprochen an wie Ritalin (DAS Ruhigstellungsmedikament bei der Diagnose ADHS). Das ist nur einer der Gags zwischendurch, die sich nicht nur, aber vor allem an das erwachsene Publikum richten. Mit so manchem nicht an Erwachsene gerichtetem Sprachwitz und viel Situationskomik erzählt das Rabenhoftheater seit einigen Jahren einmal pro Saison für das Theater der Jugend einen klassischen Stoff in einer recht flotten, sehr witzigen Inszenierung mit durchaus aktuellen bzw. zeitlosen Botschaften (Frieden, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Liebe). Nun ist „König Artus“ dran (Buch und Regie: Roman Freigaßner-Hauser).

Kompakt und geradlinig wird in weniger als eineinhalb Stunden die Geschichte vom sagenumwobenen, wahrscheinlich nie gelebt habenden, König erzählt. Hier wächst er als Kind und Jugendlicher unerkannt bei Pflegeeltern auf, um sein Leben am Königsschloss nicht zu gefährden. Als König erweist er sich auf die bekannte, klassische Weise, indem er das von Merlin im Fels verankerte Schwert Excalibur als einziger herausziehen kann. Worauf Merlin ( Bernhard Majcen) auch Artus‘ echte Abstammung bekanntgibt.