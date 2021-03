Nola, die musical-ische Vermittlerin

Musik als Hobby neben sozialem Beruf

Mittlerweile spielt Anna Fischer seit sechs Jahren, also mehr als ihr halbes Leben Cello und sagt „ich bin sehr zufrieden damit“. Täglich übt sie zwischen ¼ und ½ Stunde. Es soll beim Spaß daran und beim Hobby bleiben. Musikerin ist keine Berufsperspektive für sie, eher „etwas Soziales wie Lehrerin oder Kindergärtnerin oder Polizistin.“

„Also hat die Rolle der Nola einiges mit der Person ihrer Darstellerin zu tun“ – will der Kinder-KURIER wissen. „Ich bin glaube ich deswegen für diese Rolle angefragt worden. In Streitschlichten in der Klasse oder bei Freundinnen bin ich, denke ich, schon ganz gut“.

Dass sie im Beethovical nicht Cello spielt, sondern singt und spielt, „hat mir schon getaugt. Singen und Schauspielen mag ich auch sehr.“

Dass das Musical „nur“ ein Film und kein Bühnenstück geworden ist, „war in meinem Fall ganz gut, weil ich erst später dazugestoßen bin und doch vil Text von heute auf morgen zu lernen hatte“.