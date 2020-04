Hilfe bei der Suche nach brauchbaren Tools, Apps, Programmen, Spielen

Nicht nur für jetzt

Weiters gibt’s die Rubriken digital bewegt – Spiele und Apps, die zu echter körperlicher Bewegung auch in Zimmern animieren -, sowie Wissen (etwa interaktive Schule mit Woop-Klassenzimmer – siehe auch KiKu-Bericht - Teaser unten - und einen Games-Bereich. Und zusätzlich bietet die Homepage noch ein Rettungskit für Eltern und Pädagog_innen mit Infos und Links zu Unterrichtsmaterialien u.a. aber auch zu „Fernlehre-Empfehlungen des Bildungsministeriums.

Die Seite versteht sich aber nicht nur als Notlösung für diese so herausfordernde Zeit. „Es werden wieder andere Zeiten kommen. Wir möchten das, was in diesen Zeiten der Veränderungen an digitalen Ideen entsteht, bewahren für die Zeit danach und so aufbereiten, dass eine kleine Schatzkiste entsteht mit Ideen zum Einsatz digitaler Medien in Freizeit und Schule“, heißt es etwa unter dem Punkt „was soll bleiben?“ gleich auf der Startseite.

digikidscampus.at