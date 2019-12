„Man nennt uns die Schwierigen“

Fakten

Die genannten Jugendlichen machen Ausbildungen in einer überbetrieblichen Lehre (bei Ibis-Acam) – zu pharmazeutisch-kaufmännischen Assistent_innen oder Bürokaufleuten. Und sie zählen zu den sogenannten Schwierigen. Sie haben keine Lehrstelle bekommen – auch das speilen sie in einer Szene durch. Zuerst werden Tafeln mit den drei Wörtern „Wir“ „suchen“ „Sie“ den Jugendlichen – und dem Publikum (Teilnehmer_innen der Tagung) – entgegengehalten. Doch von sieben der Maskierten wird nur eine genommen. Das wird später aufgelöst, wenn Zahlen in die szenische Präsentation eingestreut werden. Unter anderem jene, dass im Jahr 2018 insgesamt 7.478 Jugendliche (erfolglos) auf Lehrstellensuche waren. Auf eine Stelle kommen bis zu sieben Bewerber_innen. Oder in Wien lediglich acht Prozent aller Unternehmen Lehrlinge ausbilden.