Linz als Mittelpunkt für internationales junges Theater

Workshops

Zum Mitmachen lädt nicht nur das erwähnte Simulationsspiel ein, das Festival bietet immer auch Workshops an. In der ersten Festivalhälfte kann bei „Klub Club“ in Musik und Sprechgesang reingeschnuppert und geübt werden - ob rappend oder musizierend. In der zweiten Hälfte - 28. bis 30. Juni - können jene, die schon immer ihre Meinung über Stücke und Performances schreiben oder sagen wollten oder solche, die sich darin ausprobieren wollen, dies tun.

Junge Kritik

Der Workshop für junge Kritiker_innen und solche, die es noch werden wollen, umfasst natürlich gemeinsam Stück-Besuche. Gemeinsam darüber reden, diskutieren gehört ebenso dazu, wie eigene Kritiken zu verfassen und auch darüber wieder zu sprechen. Kritiken müssen übrigens nicht nur geschrieben werden. So wie das Festival selbst multimedial ist, können das auch Stückbesprechungen sein - als Audio- oder Video-Beitrag. UND: Die Kritiken werden veröffentlicht! Auf der Facebook-Site des Festivals und teils auch im Online-Kinder-KURIER, der den Workshop coacht.