Liebe, es mit dem Gesicht zu spielen, um Gefühle auszudrücken

Willst du später Berufs-Schauspielerin werden?

Wie war das, den ersten Film zu drehen?

Es war richtig cool.

Aber war es nicht wirklich harte Arbeit?

Ja, das war’s, aber es hat so viel Spaß gemacht, dass das nichts ausgemacht hat, dass es harte Arbeit war. Es war natürlich alles neu für mich, es war ja mein allererster Film. Am Anfang war ich schon einigermaßen nervös, weil ich ja nicht wusste, wie das alles abläuft. Aber ich hab mich schnell daran gewöhnt und es war wirklich, wirklich lustig. Wir sind für den Film auch nach Paris geflogen und haben dort gedreht. Das war echt cool, ich war vorher noch nie in Paris.

Hattest du die Chance, irgendwas von Paris zu sehen, weil ihr ja sicher den ganzen Tag gedreht habt?

Ja, stimmt schon, ich hatte nie wirklich Freizeit, wir waren ja nur wenige Tage dort und haben den ganzen Tag gedreht, aber doch auch auf bekannten Pariser Straßen und in der Nähe des Eiffelturms. So hab ich wenigstens den und ein bisschen was von Paris aus der Nähe gesehen.

Wie lange hab ihr insgesamt gedreht?

So ungefähr 20 Tage.

In Ferien oder auch in der Schulzeit?

Das meiste wurde in Ferien oder an Wochenenden gedreht, ein paar Tage aber auch in der Schulzeit. Da hab ich ohne Probleme dafür frei gekriegt und sie haben mir auch geholfen, Schularbeiten und Hausübungen zu machen. Es lief ganz gut.

Ist Schauspielerin eine Berufsperspektive für dich?

Jetzt mag ich schauspielen sehr und Filme drehen. Vielleicht werde ich eine Schauspielerin? Ich hoffe es! Aber ich habe noch drei Jahre Schule vor mir.

War das schon immer dein Wunsch?

Nicht wirklich, ich hatte als kleines Mädchen nie den Traum, Schauspielerin zu werden. Als junges kleines Kind hab ich geturnt, so sechs oder sieben Jahre. Aber dann hab ich mich verletzt und so musste ich längere Zeit pausieren. Ja, und dann kam das zufällig mit dem Schauspielen in Filmen. Schon beim ersten Film hab ich mir gedacht, „wowh, ich mag das wirklich! Und das möchte ich gern weitermachen, obwohl ich nie gedacht hab Oh, my God!!!!“

Nur für Filme oder auch für Theater?

Oh, ich hab bei Amateurtheaterstücken mitgespielt, als ich so ungefähr neun Jahre war. Aber ich hab dann nach ein paar Jahren aufgehört, weil ich nicht singen kann.

Im Theater wird ja nicht immer gesungen?

Aber Musical ist Singen, Tanzen, Schauspielen und ich kann tanzen und spielen, aber eben nicht singen. Ja, stimmt, Theater mag ich, mach auch einige Kurse in der Schule. Das macht auch Spaß. Aber wenn ich die Wahl hätte zwischen Film oder Theater, würde ich Film bevorzugen.

Warum?

Weil ich lieber und besser mit meinem Gesicht spielen, meine Gefühle ausdrücken kann als mit dem ganzen Körper.