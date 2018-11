Sch... auf Mode-Diktate, trag deinen eignen Style

„Coco“, die natürlich in diesem Film nicht zufällig so heißt, kreiert ihren eigenen Style. Sie schlüpft nicht in vorgegeben cooles Jugend-Gewand, sondern stellt sie ihr Outfit, praktisch täglich wechselnd, immer selbst zusammen. Vieles davon ist aus dem Fundus von Mutter oder Oma - neudeutsch Vintage genannt. Und so manches schneidert sie sich selbst (um). In der neuen Schule ist sie damit jedoch DIE Außenseiterin. Insbesondere die Girls um Amanda, die eine Art Queen zu sein scheint, mobben sie, wollen sie fertigmachen, verlachen sie als „Clown“.

Um nicht ganz und überall ausgeschlossen zu sein, fügt sich Coco vordergründig in den uniformen Mainstream – um via Insta-Vlog hinter einer Tiger-Maske ihrem eigenen Stil weiter zu frönen. Damit schafft sie’s sogar in die Top-3 eines angesagten Online-Nachwuchs-Mode-Bewerbs. Und plötzlich meinen auch Amanda & Co. Sich an diesem Style orientieren zu müssen...

Insta und Online-Videos werden im Film aber nicht nur genannt, so manche Szene wirkt selbst wie ein Online-Video, in die verschiedene Emoticon-artige grafische Spielereien eingebaut sind - wovon es leider keine Pressefotos gibt ;(