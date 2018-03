Krebse, Erdäpfelstrudel und Nougatsoufflé

In einer anderen Ecke der bestens ausgestatteten, großen, aber keineswegs riesigen Küche lässt Mariam Tenieva Schokolade im Wasserbad zergehen. Gemischt mit Nougat füllt sie es dann in kleine runde metallene Formen – für ein köstliches Nougatsoufflé. „Aber bitte kein Foto von meinem Gesicht“, bittet sie mehrfach – also nur die Hände bei der Arbeit; Kollege Ibrahim Cambaz, genannt Ibo, geht ihr zur Hand.

Fotoscheu ist auch Ismail Isik, der sich vor allem um die Erdäpfelpastete kümmert. Aus der großen Schüssel in der er die gekochten Erdäpfel (Kartoffel) mit Gewürzen und Sauerrahm mischt, füllt er sie in Kastenformen. Gegen Ende der halbstündigen Garzeit im Ofen testet er per Fingerdruck, ob die Pastete auch schon wirklich fertig ist. Dann aus, abkühlen, umstürzen und in Scheiben schneiden. Zwischendurch rührt und mixt er aber auch die Vanille-Soße, die als Schaum auf die schon erwähnten Nougat-törtchen gespritzt werden soll.