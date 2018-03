Wenn der Fisch Erdäpfel-Schuppen kriegt

„Speisen wie Gott in Frankreich“ ist ein geflügeltes Wort für köstliches Essen – für Magen und Augen. Darauf legen viele Französ_innen großen Wert. Die Zubereitung von Speisen wird sozusagen als Kunst anerkannt, Meister_innen ihres Faches werden seit Langem wie Popstars gehypt - seit geraumer Zeit gilt das auch in anderen Ländern. Und weil im Jänner dieses Jahres einer der ganz großen Franzosen dieses Fachs gestorben ist, stand der diesjährige Frühlingsbeginn und das weltweite Kochereignis „Goût de/good France im Andenken an Paul Bocuse.

150 Länder, 3000 Restaurants

Seit vier Jahren versucht Frankreich über seine Botschaften den eigenen guten Geschmack zu verbreiten – in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit 3000 Restaurants, 16 davon in Österreich, in Wien unter anderem erstmals auch mit dem Ausbildungsrestaurant ZOBA-Eck (von Jugend am Werk). Drei der jungen erwachsenen Lehrlinge – allesamt Berufsumsteiger_innen – kochten nicht in ihrem Stammlokal – siehe den Artikel "Krebse, Erdäpfelstrudel und Nougatsoufflé" -, sondern waren eingeladen in der Küche der französischen Botschaft mitzukochkünstlern.