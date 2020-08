Kinderstadt: Volksabstimmung bringt Zinsen für Sparbücher

Was sonst noch am Freitag auffiel: Holli, das Maskottchen des Wiener Ferienspiels, das hin und wieder auch live auftritt, besuchte wieder die Stadt. Auf Anregung der Zeitung nahm er sogar am Pedalo-Bewerb teil. Und: zwei bzw. manchmal auch drei geniale Gärtnerinnen gestalteten mit Erde und Blumen des Stadtgartenamtes wunderschöne Beete – u.a. in Form eines vielarmigen Seesterns. Als die Kreativ-Werkstatt der Schachtelstadt eine schön bemalte Kiste als Geschenk – von der Post überreichen ließ, verwandelten die Gärtnerinnen diese in den ersten mobilen Garten.

Laura und Clio begaben sich anschließen in die Redaktion der Kinderstadtzeitung um einen wunderbar formulierten Artikel über ihre Gärtnerarbeit – und so manch anderen – ebenfalls ausgefeilt formulierten – Beitrag zu schreiben.

