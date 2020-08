Kinderstadt: Banken-Crash abgewendet

Erweiterung der Schachtelstadt

Für mehr Freude sorgt aber ein zweiter Beschluss: Die Schachtelstadt bekommt mehr Grundfläche für den Hausbau aus Karton. Bisher finden sich so manche architektonische Meisterleistungen unter den Karton-Häusern. Am auffälligsten ist vielleicht das „Rathaus“ mit Säulen und Flügeltür zum aufrechten Reingehen – samt Verstärkungen innen, damit das hohe Haus auch stabil bleibt. In einem anderen – großen – Haus können dessen Erbauer_innen zwar „nur“ sitzen – das aber gemütlich – samt Inneneinrichtung mit Regalen. Und einem genialen Tür-Griff. Dafür verwendete das Trio, das seit Montag an dieser Unterkunft baut, einen der kompostierbaren Bio-Kunststoff-Becher. Loch in die Tür geschnitten, Becher durchgesteckt und angeklebt ;) Bei einem anderen Haus lassen sich diverse Seitenwände aus einer überdachten Terrasse hochklappen.