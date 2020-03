Kinder und Jugendliche tanzen „Bilder einer Ausstellung“

Schulischer Schwerpunkt

„13 Stunden pro Woche haben wir Tanz – die einen am Vormittag und am Nachmittag dann alle anderen Fächer und die anderen genau umgekehrt“, schildern einige der fast vier Dutzend Schüler_innen, die am Nachmittag des Kinder-KURIER-Lokalaugenscheins alle gemeinsam proben. Immerhin geht es mit Riesenschritten in Richtung gemeinsamer Aufführung im MuTh (MUsikTheater, dem Konzertsaal der Wiener Sängerknaben am Augartenspitz.

Davor war viel in kleineren Gruppen erarbeitet und geprobt worden, berichten die jungen Tänzer_innen – sozusagen einzelne der „Bilder“ – die natürlich nicht nur im Rahmen bleiben, sondern den ganzen Raum füllen. Was sie besonders freut und worauf sie – vollkommen zurecht - auch stolz sind: Wir durften bei den Choreografien mitreden, manche haben wir uns selber sogar in unserer Freizeit ausgedacht und eingebracht.“

Gemeinsam mit den Lehrkräften wurde dann daran gefeilt, weiter entwickelt, nicht zuletzt vor allem zusammengefügt … - schließlich soll es wie die – und mit der - Musik – ein Gesamtkunstwerk werden, das die vier Dutzend Tänzer_innen zwei Mal am 17. März (siehe Infos) aufführen werden.