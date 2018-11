Kinder retten das Regenbogenland

Jedes Jahr – seit 1990 – lassen die Kinderfreunde für die vorweihnachtlichen Aufführungen im Raimundtheater jeweils ein neues Musical schreiben. Davor schenkten die Kinderfreunde seit 1971 Musicals im Theater an der Wien an die jungen Besucher_innen und davor gab es ab 1948 (!) Einladungen zu Theatervorstellungen in den Außenbezirken.

Seit vielen Jahren ist Christian Brandauer der musikalische Leiter, der mit seiner Band – auf Anregung der langjährigen Regisseurin Renate Kastelik – live bei jeder Aufführung auf der Bühne spielt. So können die Musiker_innen ebenfalls die Reaktion der Kinder erleben und mit ihnen interagieren.

In diesem Jahr hat er – wie schon einige Male zuvor – auch das Musical selbst geschrieben, Die Text- und Musikeinheit ließ die meisten Kinder im Publikum bei der Premiere gleich von Anfang an begeistert mitgehen.