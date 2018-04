Kinder gestalten Lese-Schaufenster in der Zukunftshandlung

Dreisprachige Sätze

Er und seine Kolleg_innen Kozel, Juli, Sara Elina, Sara, Ana, Angelina, Ivo, Berkan, Vito, Džan und Lior haben dazu jeweils dreisprachige bunte Plakate geschrieben. Was Gerechtigkeit für sie selbst bedeutet haben sie auf Deutsch, in ihrer Familiensprache sowie auf Englisch aufgeschrieben. In vielen der Sätze geht’s darum, dass beispielsweise Geschwister gleich viel Belohnung, Taschengeld usw. bekommen und keine/r bevorzugt werden soll.

„Gerechtigkeit ist für uns aber auch zusammenhalten in der Klasse – wenn wer Hilfe braucht, dann hilft eben wer“, so der schon genannte Hristo. Andere ergänzen noch einzelne Schlagwörter wie Umwelt, Bäume, Bescheidenheit, Menschlichkeit und auch Regeln. Einige von letzteren kleben auch als kleine Post-its im „Klassenzimmer“-Modell in einer Schuhschachtel. Die zweite Schachtel für das Schaufenster beinhaltet den Schulhof – samt Spielgeräten. Als ein Beispiel für Zusammenhalt wird auch ein Foto von Kindern der ganzen Schule und Fußballspielern von Rapid auf die Schautafel geklebt. Beim Spiel gegen Ried sind diese Kinder an der Hand der Grün-Weißen ins Stadion eingelaufen.