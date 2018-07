Kinder gelobten, neugierig zu bleiben

Vom Fernsehen über Schlangen bis zu Operationen

Der Kinder-KURIER befragte einige der Kinderuni-Studierenden nach ihren Lehrveranstaltungs-Favoriten und danach, weshalb sie in Ferienwochen so gerne lernen.

Der zehnjährige Arno war das zweite Mal an der Kinderuni und meinte: „Für mich ist immer das neueste das beste. Heuer war das Wie komme ich ins Fernsehen? Also, man muss vor allem neugierig sein und etwas zu sagen haben.“

Angelina (11) absolvierte in diesem Sommer bereits ihr fünftes Kinderuni-Jahr. „am meisten gefallen haben mir die Veranstaltungen an der Vet-Med (der tierärztlichen Uni), weil mich alles was mit Tieren zu tun hat, interessiert und weil wir einige Tiere auch angreifen durften, zum Beispiel eine Baby-Amsel, ein Schwein, Schlangen und Schildkröten. Schlangen sind ursüß.“ Sie wirkte ein wenig müde beim Sponsions-Durchgang um 10 Uhr. Das rührt daher, dass sie am Abend davor – wie mehrmals in der Woche – im Mödlinger Stadttheater auftritt – beim teatro-Musical „ Alice im Wunderland“, wo sie in drei verschiedenen Rollen agiert.

Als das zur Sprache kommt, weisen noch einige der umstehenden Kinderuni-Absolvent_innen beim Warten im Gang des Arkadenhofs darauf hin, dass sie auch auf Bühnen spielen und singen: zwei Buben beim Wiener Kindertheater, Vanessa (13) beim Mädchenchor, mit dem sie im August zweieinhalb Wochen durch China tourt. Sie hat die Kinderuni mittlerweile zum siebenten Mal abgeschlossen. „ich mach das gerne, weil es mir Spaß macht, ich wissbegierig bin und gern was Neues lerne. Später will ich an der Vet-Med und der Musikuni studieren. Ich spiele Klavier und komponiere auch schon selber.“

Gabriel (9), zum vierten Mal bei der Kinderuni, beeindruckte die Vorlesung über römische Kaiser am meisten, „weil ich mich für Herrscher interessiere“. Für ihn ist aber – im Gegensatz zu manch anderen „Schule noch besser als Kinderuni, weil wir zwei ganz tolle Lehrerinnen in der Expositur der Volksschule Knollgasse haben.“ „Gehabt haben“, wirft sein Nachbar ein, weil die Volksschule jetzt für uns vorbei ist.“