Jugendstück vorerst nur als Video: Caro, die Star-Kickerin

Ausschnitt aus der Garderobe eines Teamsports, nach dem Titel des Stücks „Top Kick“ zu schließen, natürlich Fußball. Schwarz-weiße Dressen. Sturm-Graz? Nein, da in Wien und Niederösterreich gespielt wird – werden soll: im Juni dann, Sport-Club. Ein Traditionsverein. Hat auch schon bessere Zeiten erlebt. Spielt – bei den Männern – das „Derby der Herzen“ gegen/mit Vienna. Hat aber ein starkes, engagiertes Frauen-Team. Motto: „Liebe voller Herzen“. Das hier aber nur so nebenbei, denn im genannten Stück geht’s um Caroline Bender. Die Caro. Der Star.

Zweifel

Knapp, knackig, in kurzen Sätzen – was hier einleitend auch versucht wurde nachzuspielen – erfahren wird in dem rund einstündigen Stück, dass sie die beste Nachwuchsfußballerin ist, die Torjägerin, aber eben nach einem Spiel allein in der Garderobe ist, nachdem sie kurz zuvor in einem entscheidenden Match in letzter Minute einen Elfer an den Pfosten geschossen hat. Wäre er im Netz gelandet, hätte ihr Team gewonnen. Außerdem steht sie vor einem möglichen Wechsel aus der Unterklasse in ein besseres Team in einer höheren Liga – mit Aussicht auf eine mindestens nationale, wenn nicht internationale Karriere.

Aber ist sowas überhaupt wünschenswert? Zahlt es sich aus, auf Leben abseits des Fußball- oder Trainingsplatzes zu verzichten? Welche Härte willst du ertragen?